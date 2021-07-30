KPSS 2021 son dakika: KPSS ertelenir, iptal mi? 2021 KPSS sınavı ertelenecek mi?

KPSS ERTELENECEK Mİ?

Bu konuda henüz ÖSYM'den gelen bir haber bulunmamaktadır. Geçtiğimiz yıllarda pandemi dolayısıyla ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavlarda erteleme yapılmış ve sınav günleri daha sonraki tarihlerde gerçekleştirilmişti.