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KPSS 2021 son dakika: KPSS ertelenir, iptal mi? 2021 KPSS sınavı ertelenecek mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2021
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KPSS 2021 son dakika: KPSS ertelenir, iptal mi? 2021 KPSS sınavı ertelenecek mi?

KPSS ertelenir, iptal mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ülkemizin birçok bölümünde çıkan yangınlar sonrasında bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Hal böyle olunca sosyal medyada "KPSS iptal mi olacak" sorusu gündeme gelmeye başladı. ÖSYM tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, KPSS ertelenir, iptal mi? 2021 KPSS sınavı ertelenecek mi?

KPSS ertelenir, iptal mi? 2021 KPSS sınavı ertelenecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yangınların bazı illerde yolları kapatacak boyutta büyük olması sonrasında KPSS sınavına girecek adaylar erteleme olup olmayacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, KPSS ertelenir, iptal mi?

2021 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri sınavı, 1 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi sınavı, 7 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.

KPSS Alan Bilgisi ikinci sınav, 8 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. KPSS ÖABT sınavı, 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.

KPSS ERTELENECEK Mİ?

Bu konuda henüz ÖSYM'den gelen bir haber bulunmamaktadır. Geçtiğimiz yıllarda pandemi dolayısıyla ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavlarda erteleme yapılmış ve sınav günleri daha sonraki tarihlerde gerçekleştirilmişti.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, 16 Ağustos 2021 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sayfasında açıklanacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kamu Personeli Seçme Sınavında 15 dakika kuralını uygulayacağını açıkladı.

Buna göre adaylar, 10.15'te yapılacak sınav için en geç okul binalarına 10.00'da girmeleri gerekiyor. 10.00'dan sonra sınava girecek olan adaylar, sınav binalarına giremeyecek.

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