Flaş açıklama: Okullar 6 Eylül'de açılacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi oldu?
İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim dönemi için gün sayıyor. 2020-2021 eğitim öğretim takviminin belirlenmesinin ardından gözler yüz yüze eğitime çevrildi. Bayram tatili sonrası artışa geçen vaka sayısı sonrası yüz yüze eğitimin iptal olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, okullar 6 Eylül'de açılacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi oldu? İşte haberin detayları...
Okullar 6 Eylül'de açılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Okulların açılacağı tarihin belli olmasının ardından en çok merak edilenler arasında yüz yüze eğitim yer aldı. Bir üst sınıfa geçen öğrenciler ile ilk defa okula başlayacak olan öğrenciler ve velileri okullarda yüz yüze eğitim olup olmayacağını araştırıyor. Peki, okullar 6 Eylül'de açılacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi oldu? İşte cevaplar...
OKULLAR 6 EYLÜL'DE AÇILACAK MI, ERTELENECEK Mİ?
MEB'in duyurduğu 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre, okullar 6 Eylül'de açılacak. İlkokul, ortaokul ve liselerin açılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 6 Eylül Pazartesi günü tüm kademeli sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması planlanıyor.
KABİNE'DE GÜNDEME GELECEK
Bu hafta içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda okullardaki yüz yüze eğitim konusunun görüşülmesi bekleniyor. Vaka sayılarının artması ile birlikte tekrar kısıtlamaların gelip gelmeyeceği henüz bilinmezken, okullarda da nasıl bir tedbir alınacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.
BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek.
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili her türlü görevi yerine getirdiklerini söyledi. Selçuk, bir gazetecinin, koronavirüs kaynaklı olası vaka artışlarının okulların açılmasını erteleyip ertelemeyeceğini sorması üzerine, "Bizim şu andaki bakış açımız, tamamen okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Biz şu anda 'acaba vesaire...' bu konularla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz. Sadece odak noktamız okulların açılması" cevabını verdi.
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