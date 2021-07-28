Flaş açıklama: Okullar 6 Eylül'de açılacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi oldu?

Okullar 6 Eylül'de açılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Okulların açılacağı tarihin belli olmasının ardından en çok merak edilenler arasında yüz yüze eğitim yer aldı. Bir üst sınıfa geçen öğrenciler ile ilk defa okula başlayacak olan öğrenciler ve velileri okullarda yüz yüze eğitim olup olmayacağını araştırıyor. Peki, okullar 6 Eylül'de açılacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi oldu? İşte cevaplar...

OKULLAR 6 EYLÜL'DE AÇILACAK MI, ERTELENECEK Mİ?

MEB'in duyurduğu 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre, okullar 6 Eylül'de açılacak. İlkokul, ortaokul ve liselerin açılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 6 Eylül Pazartesi günü tüm kademeli sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması planlanıyor.