MEBBİS takvimi: İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen il içi tayin sonuçları nereden öğrenilir?
Öğretmen il içi atama sonuçları, son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Daha önce 16 Temmuz'da açıklanması beklenen tayinlerin ertelendiği duyurulmuştu. Temmuz ayının son haftalarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler atama sonuçlarına çevrildi. MEB tarafından konu ile ilgili merak edilen sorular yanıtlandı. Peki, il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen il içi tayin sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...
İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları bu ay içerisinde alındı. Sonuçların açıklanacağı tarihin ertelendiği duyurulmuş, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Merakla beklenen takvim açıklandı. Peki, il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen il içi tayin sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...
İL İÇİ TAYİN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İl içi yer değişikliğine başvuran öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. MEB'in takvimine göre, atama sonuçları 27 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.
ATAMALAR NE ZAMAN, NASIL OLACAK?
İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacak.
Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.
GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Adaylığı kaldırılmış olmak,
* 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
* 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.
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- MEBBİS takvimi: İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen il içi tayin sonuçları nereden öğrenilir?
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