Açık lise telafi sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarafından 2020-2021 eğitim öğretim döneminin sona erdiği duyuruldu. Eğitimini açıköğretim lisesinde sürdüren öğrencilerden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1. döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan online sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrenciler için telafi sınavı yapılacağı duyuruldu. Peki, AÖL ek sınav ne zaman? 2021 4. dönem açık lise telafi sınavı ne zaman yapılacak? Online mı, yüz yüze mi? Sınava kimler katılabilecek? İşte haberin detayları...

AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AÖL telafi sınavı 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar online olarak gerçekleştirilecek.