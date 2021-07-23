Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak 2021? Okullar bu sene yüz yüze, online mı olacak? MEB ile son dakika açıklamaları...
Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci yaz tatiline devam ederken, okulların ne zaman açılacağı da merak ediliyor. Diğer yandan salgının etkisi azalmış olsa da okullarda eğitimin yüz yüze mi, online mı olacağı gündemdeki yerini koruyor. MEB son dakika açıklamaları öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. İşte, okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak 2021? Okullar bu sene yüz yüze, online mı olacak? MEB ile son dakika açıklamaları...
Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak 2021? Okullar bu sene yüz yüze, online mı olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler okulların yeni eğitim döneminde ne zaman açılacağını merak edip araştırmaya koyuldu. Eğitimciler tarafından da merak edilen 2021-2022 eğitim yılı okulların açılış tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte, okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak 2021? Okullar bu sene yüz yüze, online mı olacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Öğrenciler ve velilerin okulların 2021-2022 eğitim yılında başlayacağı tarihi araştırmaya koyuldu.
Okullara yönelik araştırmalar hızlanırken, gelecek aylardaki planlarını okulların açılacağı tarihe göre düzenlemek isteyen vatandaşlar Milli Eğitim bakanlığı ve kurumlardan gelen son dakika gelişmelerini takip ediyor.
TAM ZAMANLI AÇILMASI HEDEFLENİYOR
Bakanlık, 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulların tam zamanlı olarak açılması ve eğitim öğretimin yüz yüze yapılmasını planlıyor.
13 EYLÜL'DE AÇILACAK
Açıklanan bilgilere göre 2021-2022 döneminde eğitim ve öğretimin 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. Yine 17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sonlanarak yaz tatiline girilecek.
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