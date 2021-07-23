Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak 2021? Okullar bu sene yüz yüze, online mı olacak? MEB ile son dakika açıklamaları...

Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak 2021? Okullar bu sene yüz yüze, online mı olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler okulların yeni eğitim döneminde ne zaman açılacağını merak edip araştırmaya koyuldu. Eğitimciler tarafından da merak edilen 2021-2022 eğitim yılı okulların açılış tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte, okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak 2021? Okullar bu sene yüz yüze, online mı olacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrenciler ve velilerin okulların 2021-2022 eğitim yılında başlayacağı tarihi araştırmaya koyuldu.