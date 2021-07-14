AÖL telafi sınavı ne zaman 2021? Açık lise sınavları hangi tarihte yapılacak?
AÖL telafi sınavı ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları online olarak gerçekleştirildi. Öğrenciler ise AÖL sonuçları için MEB'den gelecek açıklamayı bekliyor. Açık lise sınav giriş ekranı 3 Temmuz tarihinde aktif hale gelmişti. Sonuçların ardından öğrenciler telafi sınavı olup olmayacağını merak ediyor. İşte, AÖL telafi sınavı ne zaman 2021? Açık lise sınavları hangi tarihte yapılacak?
AÖL telafi sınavı ne zaman 2021? Açık lise sınavları hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 3-7 Temmuz tarihleri arasında online olarak tamamlandı. Sınavların sonlanmasının akabinde sonuçların da açıklanmasıyla sorgulama yapmak isteyen öğrenciler MEB'in http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirler. İşte, AÖL telafi sınavı ne zaman 2021?
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Açık öğretim lisesi (AÖL) online sınav giriş sayfası, 3 Temmuz'da erişime açılmıştı. Takvime göre, AÖL 3. Dönem sınavları online olarak 3-7 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve online sınavlar 7 Temmuz saat 23:59'da son buldu. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir tarih açıklanmadı ancak sonuçların bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor.
AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAV SONUCU SORGULAMA
Sınavların ardından AÖL sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden sorgulayabilecek.
AÖL TELAFİ SINAV TARİHİ
MEB'den yapılan açılamada, ''Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrencilerimiz (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) için; 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak telafi sınavı yapılacaktır.'' denildi.
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