AÖL telafi sınavı ne zaman 2021? Açık lise sınavları hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 3-7 Temmuz tarihleri arasında online olarak tamamlandı. Sınavların sonlanmasının akabinde sonuçların da açıklanmasıyla sorgulama yapmak isteyen öğrenciler MEB'in http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirler. İşte, AÖL telafi sınavı ne zaman 2021?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açık öğretim lisesi (AÖL) online sınav giriş sayfası, 3 Temmuz'da erişime açılmıştı. Takvime göre, AÖL 3. Dönem sınavları online olarak 3-7 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve online sınavlar 7 Temmuz saat 23:59'da son buldu. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir tarih açıklanmadı ancak sonuçların bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor.