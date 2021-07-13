LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2021 LGS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Liseye geçiş sınavı olan LGS geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Birçok öğrenci hayalindeki liseye gitmek için sınavda kendilerine verilen süre boyunca elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı.

LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Lise tercih süreci devam ediyor. Öğrencilerin LGS tercihlerinin 16 Temmuz 2021 Cuma'ya kadar devam edeceği açıklandı.