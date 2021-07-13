LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2021 LGS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanır?
LGS tercihleri ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Liseye geçiş sınavı olan LGS geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Birçok öğrenci hayalindeki liseye gitmek için sınavda kendilerine verilen süre boyunca elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. İşte, LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2021 LGS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanır?
LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2021 LGS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Liseye geçiş sınavı olan LGS geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Birçok öğrenci hayalindeki liseye gitmek için sınavda kendilerine verilen süre boyunca elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı.
LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Lise tercih süreci devam ediyor. Öğrencilerin LGS tercihlerinin 16 Temmuz 2021 Cuma'ya kadar devam edeceği açıklandı.
16 Temmuzda tercih dönemi sona eriyor. Bu güne kadar öğrenciler toplamda üç ayrı alanda 20 okul tercih edebilir.
5-16 Temmuz 2021 arasında yerleştirme işlemleri için tercihler alınıyor. Tercihler http://www.meb.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebilir.
TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 16 Temmuz 17.00'a kadar sürecek olan tercihlerin sonuçlarının 26 Temmuz'da açıklanacağını bildirdi.
Tercih sonuçları "http://www.meb.gov.tr" adresi üzerinden görüntülenebilir olacak.
97 KİŞİ BİRİNCİ OLMUŞTU
Liseye geçiş sınavı olan LGS'de tam 97 kişi tüm sorulara doğru yanıt vererek birinci olmayı başarmıştı.
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