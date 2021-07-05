AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman? AÖF yaz okulu ücreti ne kadar, kaç TL? İşte takvim...
AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF bahar döneminin sona ermesinin ardından yaz okulu hazırlıkları başladı. Dönem içinde derslerini veremeyen veya üstten ders alarak mezun olmayı amaçlayanlar yaz okuluna kayıt yaptırmak istiyor. AÖF yaz okulu için beklenen açıklama geldi. İşte, AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman? AÖF yaz okulu ücreti ne kadar, kaç TL? İşte takvim...
AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman? AÖF yaz okulu ücreti ne kadar, kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF yaz okulu için meraklı bekleyiş sona eriyor. Öğrenciler ders ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre, 5 Temmuz tarihinde başlayacak kayıtlar, 9 Temmuz 2021 'de sona erecek ve yaz okulu sınavları yüz yüze yapılacak. İşte, AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman?
AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ 2021 NE ZAMAN?
2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?
-Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
-Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler,
-FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.
-Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı ders/dersler, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı ders/dersler ile hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.
-Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler, derslerin yarıyıllarını dikkate almadan ders seçimi yapabilir.
AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ NE KADAR?
Yaz Okulunda kayıt yapılan 1 Ders için 225 TL, ilave her ders için 25 TL olarak belirlenmiştir.
AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Ders seçimine göre ödeme bilgisi oluşur. Ders seçimini yapan öğrenciler ödemelerini yaparak yaz okulu kayıtlarını yaptırabilir. Ders seçimi yapmadan ödeme bilgileri oluşmaz.Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:
▪ Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
▪ İnternet Bankacılığı ile Ödeme
▪ ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
▪ Mobil Bankacılık ile Ödeme
Kayıt tarihinin son günü saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir.
Öğrenci, ders seçim işlemlerini; kayıt tarihleri içinde yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.
-Kayıt tarihleri içinde ödeme yapılmadığı sürece ders seçimi yapılabilir. Yapılacak ödeme tutarları alınan ders/derslerin sayısına göre belirlenmektedir.
- Ödeme yaptıktan sonra ders seçiminde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, 05-09 Temmuz 2021 tarihleri arasında aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından işlem yapabilir.
-Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyenler de yaz okulundan ders alabilir.
-Yaz okulunda hangi dersin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.
- 2020-2021 öğretim yılı bahar döneminde öğrencinin kayıt durumu AKTİF ise yaz okulunda da öğrencinin kayıt durumu AKTİF olacaktır. Ancak öğrencinin bahar döneminde kayıt durumu PASİF ise yaz okuluna kayıt yaptırmış olsa dahi kayıt durumu değişmeyerek PASİF kalacaktır. Yaz okulunda kayıt durumu PASİF olan öğrenci, kayıt yaptırmış olsa bile öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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