AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman? AÖF yaz okulu ücreti ne kadar, kaç TL? İşte takvim...

AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman? AÖF yaz okulu ücreti ne kadar, kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF yaz okulu için meraklı bekleyiş sona eriyor. Öğrenciler ders ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre, 5 Temmuz tarihinde başlayacak kayıtlar, 9 Temmuz 2021 'de sona erecek ve yaz okulu sınavları yüz yüze yapılacak. İşte, AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman?

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ 2021 NE ZAMAN?

2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.