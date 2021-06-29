92. özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 92. özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.