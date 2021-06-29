92. özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 92. özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?
92. özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenler ÖGG sınav sonuçları için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Sınav süreci 13 Haziran tarihinde duyurulmuştu. İşte, 92. özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 92. özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?
92. özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 92. özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından merak ediliyor. Sınav süreci 13 Haziran tarihinde tamamlanmıştı. İşte, 92. özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 92. özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?
ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
92. ÖGG sınav sonuçlarının 27 Haziran -1 Temmuz tarihleri arasında açıklanması planlanıyor. Özel güvenlik eğitim kurumları, ÖGNET aracılığı ile sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
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