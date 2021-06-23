Telafi eğitimi ücreti ne kadar? 2021 Telafi eğitimi zorunlu mu, ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullarda Temmuz ayında başlayacak telafi eğitimi süreci için geri sayım başladı. 2021 Telafi eğitimi ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arayan öğrenciler için MEB yol haritasını belirledi. İşte, Telafi eğitimi ücreti ne kadar? 2021 Telafi eğitimi zorunlu mu, ne zaman başlıyor?

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programında başvurular 2 Temmuz'a kadar devam edecek ve 5 Temmuz-31 Ağustos arasında da telafi eğitimi sürecek.