Telafi eğitimi ücreti ne kadar? 2021 Telafi eğitimi zorunlu mu, ne zaman başlıyor?
Telafi eğitimi ücreti ne kadar? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullarda Temmuz ayında başlayacak telafi eğitimi süreci için geri sayım başladı. 2021 Telafi eğitimi ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arayan öğrenciler için MEB yol haritasını belirledi. Telafide bende varım sürecine katılacak öğretmenler telafi eğitim ücretini de merak ediyor. İşte, Telafi eğitimi ücreti ne kadar? 2021 Telafi eğitimi zorunlu mu, ne zaman başlıyor?
Telafi eğitimi ücreti ne kadar? 2021 Telafi eğitimi zorunlu mu, ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullarda Temmuz ayında başlayacak telafi eğitimi süreci için geri sayım başladı. 2021 Telafi eğitimi ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arayan öğrenciler için MEB yol haritasını belirledi. İşte, Telafi eğitimi ücreti ne kadar? 2021 Telafi eğitimi zorunlu mu, ne zaman başlıyor?
TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programında başvurular 2 Temmuz'a kadar devam edecek ve 5 Temmuz-31 Ağustos arasında da telafi eğitimi sürecek.
Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU?
Telafi eğitimi zorunlu değil. Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere planlanacak program, eğitim faaliyetleri fiziksel, sosyal - duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun olarak planlanacak.
TELAFİ EĞİTİMİ ÜCRETİ NE KADAR?
Telafi döneminde görev yapan öğretmenler haftada 30 saate kadar, atölye ve laboratuvar öğretmenleri ise 44 saate kadar ek ders ücreti alabilecek. Ek ders saat ücreti vergi dilimine göre temmuz ayı zammı ile birlikte ortaya çıkacak ek ders saat ücreti üzerinden ödenecek.
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