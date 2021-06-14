KPSS başvuru son gün: 2021 KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? KPSS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

KPSS başvuru nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için hazırlıklar tamamlandı. 28 Mayıs'ta başlayan başvuru süreci bugün sona erecek. Adayların gün içerisinde başvurularını tamamlayarak sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Bu sene lisans düzeyinde yapılacak sınava ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? KPSS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte cevaplar...

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı. 2021 Lisans KPSS başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvurular, kılavuzda yer alan bilgilere göre gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru yapabilecekler.

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

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