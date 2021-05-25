ALES/2 ne zaman? 2021 ÖSYM ALES 2. başvurular ne zaman başlayacak? İşte ALES başvuru ve sınav tarihi...
ALES/2 başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM tarafından 2021 yılına ilişkin ALES'in ilk sınavı tamamlandı. Sonuçların açıklanmasının ardından istediği puanı alamayan adaylar ve ilk defa katılacak adaylar ikinci sınav tarihini beklemeye başladı. ALES/2 için geri sayım başlarken, ÖSYM tarafından başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, ÖSYM ALES 2. başvurular ne zaman başlayacak? İşte ALES/2 başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...
ALES başvuruları ne zaman başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için hazırlıklar devam ediyor. ALES'in ikinci sınavı için hazırlıklar sürerken, başvuru ve sınav tarihi için açıklama geldi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES sınavına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ÖSYM ALES 2. başvurular ne zaman başlayacak? İşte ALES/2 başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...
2021 ALES BAŞVURU NASIL YAPILIR?
2021 ALES/2 başvuruları 03-11 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
2021 ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
2021 ALES sınav ücreti 145,00 TL olarak belirlendi. Adaylar aşağıdaki bankalara sınav ücretini yatıracaklar.
2021 ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 ALES/2 sınavı 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirileek. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.
ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 ALES/2 sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U.Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
ALES SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.);
ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?
Bu sınavın sonuçları,açıklandığı tarihten itibaren 5 yılsüreyle geçerlidir.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları görseldeki gibi olacak.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, görseldeki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.
ALES'E KİMLER GİREBİLİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),
* Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
* Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde
* Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ("Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.)
ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALES/2 ne zaman? 2021 ÖSYM ALES 2. başvurular ne zaman başlayacak? İşte ALES başvuru ve sınav tarihi...
- Spor malzemelerinde indirim kampanyası! ŞOK 26 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Fitness ve pilates...
- ALES sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu! 2021 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı
- EDHO'da Hızır kolları sıvadı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 196. bölümünde düşmanı yok etme planı!
- İktidar savaşı başlıyor! Harzemşah Sarayı karışacak! ATV Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı heyecan yarattı
- Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor? ATV Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi hangi devleti anlatıyor, konusu nedir?
- ATA AÖF final sınavı giriş ekranı: 2021 ATA AÖF online final sınavı ne zaman bitiyor? İşte sınav tarihleri...
- Açıklanıyor... 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Kafelerde oturmak serbest olacak mı? Normalleşme sürecinde...
- 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk açıklamaları!
- Diyanet son dakika: Bu sene hacca gidilecek mi? 2021 Hac ibadeti yapılacak mı? Türkiye'den hacca kaç kişi gidiyor?
- BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! 25 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğu güncel liste!
- La Casa De Papel 5. kısım fragmanı: Artık dönüş yok! Direniş yeniden başlıyor! LCDP 5. sezon ne zaman? İşte tarihi...