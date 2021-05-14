Bilim Kurulu üyesi tarih verdi! Yüz yüze eğitim için 'hızlı test' önerisi

"Bunların sayısı kabaca 20 milyon, diyelim. 20 milyon düştüğünüz takdirde geri kalan yaklaşık olarak 65 milyon kişi var. Bunu, 65 milyonu erişkin kişi olarak düşünün. Tüm toplumun yüzde 70'i, diye bakarsak bu da yaklaşık olarak 55-60 milyon yapıyor. 65-70 milyon insanı biz 2 doz aşıladıktan sonra Türkiye, çok rahata erer. Bunun zamanı aşı stokları, tedariki, uygulamalarıyla ve toplumunda kurallara uyumu ile ilgilidir. Şu anda yaz döneminde biraz daha açık alanlar olduğu için hastalığın bulaşma olasılığı, günlük yaşamda düğünler ya da toplu etkinlikleri kastetmiyorum, açık alanda yaşam biraz daha fazla olduğu için hastalıkta gerileme olacaktır. Bu arada aşı müdahalesi ile de biz eylül-ekim aylarına da daha rahat girebiliriz. Yeter ki insanlar aşılarını olsunlar. Zamanı geldiğinde vakit kaybetmesinler."