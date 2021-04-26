Gözler orada! AÖF sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Beklenen tarih...
AÖF sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF bahar dönemi vize sınavının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Üniversitesi tarafından sonuçlar hakkında resmi açıklama geldi. Sınava katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyor. Peki, AÖF sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
AÖF vize sınavı sonuçları, yeni haftanın ilk gününde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 10-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen bahar dönemi vize sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Mezun olma hayali kuran öğrenciler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek müjdeli abere kilitlendi. Peki, AÖF sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF vize sınavları 10-19 Nisan'da gerçekleştirildi. AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçlarının net olarak açıklanacağı tarih bilinmiyor. Bir önceki sınavlara bakacak olursak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021
Bahar dönemi final sınavının online yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Salgın sürecine göre sınav tarihlerinde değişiklik olabilir.
AÖF ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?
www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.
Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 8 Temmuz'a kadar sınavlara girilebilecek.
SINAV NASIL OLACAK?
Sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.
Her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.
Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.
Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda "BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR" uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.
Sınavın başlangıcından itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son güne kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz.
SINAVLA İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK BAZI HUSUSLAR
Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle, sınav ortamında yalnız bulunmanız ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz.
Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması ve paylaşılması, yasalarımızca suç teşkil etmekte ve bu tür eylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır.
Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Her türlü sorunuz ve talebiniz için aosdestek.anadolu.edu.triletişim ve çözüm masamıza uluşarak sorularınıza ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz.
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- Gözler orada! AÖF sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Beklenen tarih...
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