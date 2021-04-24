AUZEF sınav giriş ekranı: 2021 AUZEF bahar dönemi vize sınavı ne zaman bitiyor? AUZEF online sınav giriş nasıl yapılır?
AUZEF online sınav giriş nasıl yapılır? AUZEF bahar dönemi vize sınavı 24 Nisan'da başladı. Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler, Kovid-19 salgını nedeniyle vize sınavına online olarak katılıyor. İstanbul Üniversitesi tarafından sınava ilişkin detaylar açıklandı. Peki, 2021 AUZEF bahar dönemi vize sınavı ne zaman bitiyor? AUZEF online sınav giriş nasıl yapılır? İşte AUZEF online sınav giriş ekranı...
AUZEF bahar dönemi vize sınavı ne zaman bitiyor? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İÜ AUZEF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 bahar dönemi vize sınavı 24 Nisan'da yani bugün başladı. Sınava katılacak olan öğrenciler, online sınav hakkında detayları araştırıyor. İstanbul Üniversitesi tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, 2021 AUZEF bahar dönemi vize sınavı ne zaman bitiyor? AUZEF online sınav giriş nasıl yapılır? İşte AUZEF online sınav giriş ekranı...
AUZEF ONLINE SINAV NE ZAMAN BİTİYOR?
24 Nisan'da başlayan AUZEF bahar dönemi vize sınavı 5 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Kovid-19 salgını nedeniyle vize sınavı online olarak gerçekleştiriliyor.
AUZEF ONLINE SINAV NASIL GİRİLİR?
Her ders için, belirtilen günlerde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili derse ait sınavlar 04.00 ile 23.59 saatleri arasında yapılabilecek.
AUZEF ONLINE SINAV NASIL YAPILACAK?
Küresel salgın sürecinin gidişatı göz önünde bulundurularak sınav süresi 12 güne çıkarıldı. Ara sınavda (vize) dersinizden/derslerinizden hangi gün sınava gireceğinizi https://esinav.istanbul.edu.tr adresindeki "Sınav Takvimi" sekmesine tıklayarak öğrenebilecek veya buradan sınav programınızın çıktısını PDF formatında alabileceksiniz. Sınav sisteminde tarihi gelmemiş olan sınavlarınızın "Uygun Olmayanlar" sekmesi altında görüntülenmesi sınavla ilgili herhangi bir sorun oluşturmayacak.
AUZEF ONLINE SINAV NASIL YAPILACAK?
Sınavlara belirtilen günde, belirtilen saatler arasında girmeyen öğrencileri için hiçbir şekilde mazeret sınavı açılamayacak.
Ara sınavda (vize) her bir ders için 35 dakika süre verilecek olup çoktan seçmeli 25 adet soru yöneltilecek.
Çevrim içi (online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecek. Bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okumanız gerekiyor.
Sınava başladıktan sonra size bilgisayar ekranından ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecek. Soruyu cevaplamak için cevap şıklarından birini işaretleyip "Cevapla ve Sonraki Soru" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz "Soruyu Boş Bırak" seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.
Sıradaki soruya geçtikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki soruya/sorulara kesinlikle dönülemez.
Sınavın herhangi bir anında "Sınavı Bitir" butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki "Sınavımı Bitirmek İstiyorum" butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.
Sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz dersin sınavı otomatik olarak sistem tarafından sonlandırılır. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar değerlendirme sırasında dikkate alınır.
Online sınavlara internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız/tabletiniz veya cep telefonunuzdan girebilirsiniz. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan fakülte sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.
Herhangi bir dersinizden ara sınava (vize) giriş yaptıktan sonra, sınav sırasında elektrik kesintisi, internet bağlantınızın kopması ve benzeri sebeplerle sınavınızın yarım kalması durumunda, yarım kalan sınavınızı tamamlamak üzere aynı gün içerisinde sınavınıza tekrar giriş yapabilir ve sınavınızı tamamlayabilirsiniz.
Sınavınıza tekrar girdiğinizde kullanacağınız süre, o dersin sınavının toplam süresinden, aynı dersin sınavına önceki girişte/girişlerde kullandığınız süre/süreler çıkarılarak hesaplanır.
Bir dersten yarım kalan sınavınızı tamamlamak için, 25 (yirmibeş) soruluk sınavlarda, sınava ilk girişiniz dâhil en fazla 3 (üç), 10 (On) soruluk sınavlarda, sınava ilk girişiniz dâhil en fazla 2 (iki) giriş hakkı kullanabilirsiniz.
Bir dersin sınavı sırasında Sınavı Bitir butonuna basarak sınavınızı tamamlarsanız veya sınav süreniz bittiği için sınavınız sistem tarafından tamamlanırsa sınava tekrar giriş hakkınız bulunsa bile o sınava tekrar giremezsiniz.
Ara sınavda (vize) soruları dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Ara sınavda (vize) dijital kitabınız 8 bölüm ise vize sınavında ilk 4, 10 bölüm ise vize sınavından ilk 5, 12 bölüm ise vize sınavından ilk 6, 14 bölüm ise vize sınavından ilk 7 bölümden sorumlu olursunuz.
Sınav sisteminde yoğunluktan kaynaklı sorunlar yaşamamanız için sınavlarınızı günün son saatlerine bırakmamanız önem arz etmektedir.
Ara sınav ile ilgili sorunlarınız için "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden talep oluşturabilirsiniz.
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