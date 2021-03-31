Okullar tatil olacak mı? Kırmızı illerde okulların son durumu ne olacak? İşte okulların kapanma tarihi...
Okullar tatil olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta, ortaokul ve liselerdeki yüz yüze sınavlarla ilgili değişiklik yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Bakan Selçuk, Selçuk, yaptığı açıklamada öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği okullar ne zaman kapanacak ve ara tatil var mı konularına netlik kazandırdı. İşte, Kırmızı illerde okulların son durumu ne olacak? İşte okulların kapanma tarihi...
Okullar tatil olacak mı? Kırmızı illerde okulların son durumu ne olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Selçuk, öğrencileri 2 Temmuz'a kadar okulda tutma konusunda planları olduğunu ifade etti. Okullar için alınan kararlar yakından takip ediliyor. İşte, okullar tatil olacak mı? Kırmızı illerde okulların son durumu ne olacak? İşte okulların kapanma tarihi...
OKULLAR KAPANACAK MI? MEB AÇIKLADI
Milli Eğitim Bakanlığı "Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek" açıklamasında bulundu
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.
KARNELER 2. DÖNEM NE ZAMAN VERİLECEK ?
Bakan Selçuk, okulların 2 Temmuz'a kadar eğitim vermesine yönelik çalışmaların ardından, karnelerin ne zaman verileceğine dair oluşan soru işaretlerine açılık getirdi.
Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.
Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.