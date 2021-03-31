Okullar tatil olacak mı? Kırmızı illerde okulların son durumu ne olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Selçuk, öğrencileri 2 Temmuz'a kadar okulda tutma konusunda planları olduğunu ifade etti. Okullar için alınan kararlar yakından takip ediliyor. İşte, okullar tatil olacak mı? Kırmızı illerde okulların son durumu ne olacak? İşte okulların kapanma tarihi...

OKULLAR KAPANACAK MI? MEB AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanlığı "Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek" açıklamasında bulundu