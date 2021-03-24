Profesörden gönüllü matematik eğitimi

İlkokullarda Yetiştirme Programı'nın (İYEP) akademik koordinatörlüğü ve matematik zümre başkanlığı görevlerinde de bulunan Prof. Dr. Veli Toptaş, düzenlediği 40 etkinlikte matematiği eğlenceli hale getirip oyunlarla anlatmaya çalıştı. Çevrimiçi etkinliklerin videolarını sosyal medya mecralarında da paylaşan Prof. Dr. Toptaş, salgın sürecinde gönüllü olarak öğrenci, öğretmen ve farklı meslek gruplarına yönelik uzaktan eğitim vermeyi düşündüğünü söyledi.

'MATEMATİĞİ ANLAMAK HAYATI ANLAMAKTIR'

Bu sıkıntılı süreci fırsata dönüştürüp, toplumun matematik bilgisini arttırmak istediğini anlatan Toptaş, şöyle konuştu:

"Zaten, 'matematiği eğlenceli ve oyunlarla nasıl öğretebiliriz' diye çalışmam ve sevdam vardı. Salgın sürecini de fırsata çevirerek, çevrim içi faaliyette bulunduk. İlk olarak il milli eğitim müdürlükleriyle irtibata geçtik. Daha sonra sivil toplum kuruluşları, yerel televizyonlar ve radyolar matematik eğitimiyle ilgili bilgiler aldı. Canlı yayınlarına dahil ettiler. Biz de bilimsel bilgileri kendileriyle paylaştık. Milli Eğitim Bakanlığı bilgisi dahilinde milli eğitim müdürlüklerinin okullara, velilere ve öğrencilere duyurmasıyla eğitimleri gerçekleştirdik. Çocuklarda matematik soyut, zor ve anlaşılmaz bir ders olarak algılanıyor. Eğitimlerde bunun öyle olmadığını, matematiğin eğlenceli, oyunlarla oynanabilecek, hayatın ta kendisi olduğunu anlatmaya çalıştık. Matematiği anlamak hayatı anlamaktır. Öğrenci, 'matematik bilgisi benim hayatımda ne işe yarar?' sorusunu sorduğunda buna cevap aradık ve eğlenerek matematik öğrenmenin yöntemlerini gösterdik. Biz işlemsel bilgide yüzde 73, kavramsal bilgide ise yüzde 17 başarılıyız. Oyunlarla, çocukların akıl yürütme ve muhakeme yeteneklerini geliştirecek örnek etkinlikleri, uygulamaları anlattık. Eğitimlerden sonra güzel geri dönüşler aldım, bu da beni mutlu etti. Bu süreçteki 40 etkinliğin 35'ini milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirdik. Eğitimlerde yaklaşık 60 bin kişiye ulaştığımı düşünüyorum."