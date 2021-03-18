Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk’tan EBA açıklaması: Geçici değil kalıcı

Tören öncesinde bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Her öğrencimizin evlerinden canlı derslere katılabilmesi konusunda çok büyük bir altyapı oluşturduk. Bu altyapıyı uluslararası standartlarda ele aldığımızda gerçekten öğrencilerimizin çok büyük bir kısmına hizmet edecek bir hale getirdik. Günlük 3 milyon canlı ders yapabilme kapasitesine de eriştik. Ancak bazı aksaklıkları da gidermek için öğrencilerimize 25 GB internet paketi olan 100 binlerce tablet vermek ve bunun da yanı sıra 15 bine yakın EBA Destek Merkezi kurarak öğrencilerimizin en yakın EBA Destek Merkezlerine giderek burada istediği gibi yararlanmasını, ücretsiz olarak hizmetlerden yararlanması, söz konusu. Bunun sayısını artırmaya çalışıyoruz ve bu çaba da bugün UNICEF'in desteği ile 164 yeni EBA Destek Merkezi'ni hazırladık. Böylece her çocuğumuza da adil bir şekilde ulaşma imkânımız olduğunu da göstermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.