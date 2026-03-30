CANLI | Orta Doğu'daki savaşta yüksek gerilim: A Haber Tel Aviv ve Tahran'da

Ortadoğu'da sular durulmuyor. İsrail'in stratejik noktaları hedef alınırken, Tel Aviv'de sükunet yerini gergin bir bekleyişe bıraktı. İran, Hizbullah ve Husilerin eş zamanlı saldırı hazırlıkları bölgedeki tansiyonu zirveye taşırken, Netanyahu hükümeti içerde de bütçe kriziyle sarsılıyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, savaşın kalbindeki son gelişmeleri Tel Aviv’den aktardı.

TEL AVİV’DE FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK

Kentteki genel atmosferi değerlendiren Emine Kavasoğlu, “Tel Aviv'de hâlâ sakinlik hâkim ama kent Çarşamba gününe hazırlanıyor. Hamursuz Bayramı'nda büyük bir saldırı bekleniyor. Cumartesi akşamüstü saatlerinden bu yana Tel Aviv'de hiç siren sesi duyulmadı ve herhangi bir uyarı gelmedi.” ifadelerini kullandı. Ancak bu sessizliğin aldatıcı olabileceğine dikkat çeken Kavasoğlu, saldırıların daha çok güney bölgelerinde yoğunlaştığını belirtti.

STRATEJİK KİMYA TESİSLERİ HEDEFTE

Güneydeki Berşeba bölgesinde yaşanan hareketliliği aktaran Kavasoğlu, “Sabah 07.30 sularında Berşeba bir kez daha hedef alındı ve patlamalar meydana geldi. İran'ın saldırı kapasitesinin bittiği söylense de ellerindeki son kozları bu tesislere yönelik kullanıyorlar gibi görünüyor.” sözleriyle stratejik bölgelerdeki riski vurguladı. Özellikle Livan bölgesindeki kimyasal ve ağır sanayi tesislerinin hedef alınmasıyla bölgenin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu belirten Kavasoğlu, “Saldırıdan hemen sonra bölge yaklaşık 2 kilometre çapında boşaltıldı. İnsanlara camlarını açmamaları ve araç klimalarını çalıştırmamaları yönünde ardı ardına uyarılar yapıldı.” dedi.

KUZEY CEPHESİ VE SIĞINAK SEFERBERLİĞİ

Lübnan sınırındaki çatışmaların dozunun arttığını ifade eden Kavasoğlu, “Hizbullah gece boyunca insansız hava araçlarıyla saldırılarını sürdürdü. Kiryat Shmona gibi 30 bin nüfuslu yerlerde sayı 7-8 binlere kadar düştü. Bu korku nedeniyle ülke genelinde 3 bin ayrı sığınak yapılması planlanırken, kuzey bölgesine acil olarak 100 sığınak yerleştirilmesi kararı alındı.” şeklinde konuştu. Kavasoğlu ayrıca, Netanyahu’nun Lübnan’a yönelik saldırıların süreceği ve yeni sınırların çizileceği yönündeki açıklamalarını hatırlattı.

NETANYAHU HÜKÜMETİ DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU

İsrail iç siyasetindeki kaosu da dile getiren Kavasoğlu, “Dün akşam Knesset'te büyük bir kriz yaşandı. Bütçe oylaması onaylanmasaydı Netanyahu hükümeti düşmüş olacaktı. Kudüs çevresinde sirenler çalarken yapılan oylamada, tarihin en büyük bütçesi 62’ye 55 oyla kabul edildi.” ifadelerini kullandı. Özellikle Haredilere ayrılan fonun halk ve muhalefet nezdinde büyük tepki çektiğini belirten Kavasoğlu, savaşın 31. gününde de cephedeki hararetin azalmadığını sözlerine ekledi.