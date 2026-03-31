İsrail gemisi vuruldu: Trump’tan flaş paylaşım!

İran'ın başkenti Tahran ve stratejik öneme sahip İsfahan şehri, gece boyu süren patlamalarla sarsıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İsfahan’daki saldırı görüntülerini paylaşması dünya gündemine bomba gibi düşerken, İran cephesinden peş peşe çok sert açıklamalar geldi. İsrail bağlantılı bir geminin vurulduğu bölgede gerilim tırmanırken, İran Meclisi’nin Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri ücretli hale getirecek ve ABD ile İsrail gemilerini yasaklayacak bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı öğrenildi.