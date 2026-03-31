ABD İran'a kara operasyonu mu yapacak? Afrika'dan paralı asker gelecek iddiası

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber ekranlarında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası kara harekatının teknik detaylarını ve stratejik hedeflerini harita üzerinde analiz etti. ABD’nin doğrudan bir kara savaşına girmekten ziyade nokta operasyonları ve vekil güçleri kullanmayı planladığını belirten Olçar; uçar birlik, hava indirme ve amfibi harekat ihtimallerinin masada olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ise bölgeye binlerce paralı asker çekmek için devasa bir bütçe ayırdığını vurguladı.