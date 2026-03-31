İran-İsrail savaşının ağır faturası: Milyarlarca dolarlık füze savaşında Trump’ın tahtı sallanıyor

Orta Doğu’da tırmanan gerilimin mali tablosu dudak uçuklatıyor. ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü füze operasyonlarının bedeli sadece bir ayda 16 milyar doları aşarken, faturanın Amerikan halkına yansıması Başkan Donald Trump’a olan desteği tarihin en düşük seviyesine çekti. İngiltere ile ipleri kopma noktasına getiren Trump, hem müttefiklerine rest çekiyor hem de içeride "azledilme" korkusuyla karşı karşıya kalıyor. Savaşın gölgesinde Amerikan ekonomisi ve sağlık sistemi büyük bir çöküşün eşiğine sürükleniyor.