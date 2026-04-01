Orta Doğu'da düğüm! "ABD 1-2 hafta içinde İran savaşında anlaşmaya varacak"

ABD'nin İsrail ile İran'a başlattığı savaşta 1 ay geride kalırken karşılıklı tehditler ve olası operasyon ihtimali gündemdeki sıcaklığını koruyor. A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olan Akademisyen - Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay, sahada yaşananları değerlendirerek çarpıcı analizlerde bulundu. Trump'ın İran üzerindeki planlarına değinen Küntay, ABD içerisinde savaşa yönelik çatırdamaların olduğuna ve ekonomik sıkıntıları baş gösterdiğine dikkat çekerek "ABD, İran'daki savaşta 1-2 hafta sonra sözde de olsa anlaştık diyecek" ifadelerini kullandı.