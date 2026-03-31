ABD'nin asıl amacı Orta Doğu'daki enerji altyapısı mı? "İran'ın ardından KKTC ve Irak kilit taşı"

İran savaşında 32. gün geride kalırken, Wall Street Journal'ın habere göre Körfez ülkelerinin ABD'ye Tahran'a yönelik saldırıların sürmesini istediğini belirttiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Orta Doğu'da yaşanan gerilimin ardından harekat ihtimalinin kapıda olduğu gerçeği ortaya çıkarken bölgede yaşananlar A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında masaya yatırıldı. Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji arzları nedeniyle İran'a ele geçirmek istediğini belirterek Irak ve KKTC açısından kritik uyarılarda bulundu. Erandaç " "Kilit taşı olarak Irak ve Kıbrıs var. Kıbrıs; enerji arzı ve Akdeniz ile ilgili planlarda o kadar önemli ki, bu stratejik önemi göz ardı etmemek gerekiyor." diyerek Doğu Akdeniz'deki satranç tahtasına dikkat çekti.