Washıngton’dan müttefiklere soğuk duş! A Haber detayları aktardı

A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, ABD’de Trump’ın açıklamalarının büyük yankı uyandırdığını söyledi. Washington yönetiminin küresel güvenlik rolünü yeniden tanımladığı yönündeki yorumlar dikkat çeken Sapmaz, Trump’ın sert çıkışları, NATO ve Avrupa hattında ciddi bir kırılma ihtimalini gündeme taşıdığını belirtti. Tüm bu gelişmeler, ABD’nin sahadan çekilip sorumluluğu müttefiklerine bırakabileceği senaryolarını güçlendirdiği vurgulandı.