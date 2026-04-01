CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

ABD'nin İran'a saldırılarında savaşın kazananı Çin mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 aydır İran'a yönelik saldırıların ardından savaşın 2-3 hafta içinde biteceğini açıklaması, Orta Doğu'da sürdürdüğü tehditlerin ardından geri çekileceği yorumlarına neden oldu. Bölgede gerilim sürerken Trump'ın bu hamlesi "ABD İran savaşını doğru analiz edemedi mi?" sorularına neden olurken konuya ilişkin A Haber Gece programına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Yıldırım Deniz değerlendirmelerde bulundu. Deniz, Pakistan-Çin hattındaki stratejik koridorlardan, savaş meydanlarında değişen konseptlere; nükleer enerjinin Avrupa’daki geri dönüşünden, Japonya’nın on yıllar sonra ilk kez attığı askeri adımlara kadar pek çok kritik başlığı değerlendiren Deniz, ABD’ye olan güvenin küresel ölçekte "dip" yaptığını vurguladı.

Sıradaki Videolar
GündemVan depremi sonrası uyarı: Fısıltı gazetesine inanmayın
YaşamDoğum mutluluğu acıya dönüştü! Esenyurt’ta genç anne hayatını kaybetti
DünyaKörfez'de ABD'ye şok: Gövde gösterisi hezimetle bitti
GündemABD'nin hava gücüne İran darbesi
GündemVan’da 5,2 büyüklüğünde deprem
YaşamTürkiye yağışlı havanın etkisine giriyor

Gündemden Videolar

A Haber İran'da vurulan köprüyü görüntüledi
İran'ın en büyük köprüsü böyle vuruldu
Tahran'dan Körfez'deki köprülere misilleme mi?
Katil İsrail idam yasasını nasıl uygulayacak?
İran ABD'nin görünmez savaşçısını vurdu mu?
ABD'li generalin emekli edilmesinin iç yüzü ne?
Ramazan Tetik'e acı veda: "Daha çok gençtin"