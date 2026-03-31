Küresel enerji krizi ve büyük kaos kapıda

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail ve en büyük destekçisi ABD'nin bölgeye yönelik karanlık planları gün yüzüne çıkıyor. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, bölgedeki savaşın kağıt üzerinde sona ermesi durumunda bile kalıcı bir barışın ufukta görünmediğini belirterek, "ABD girdiği hiçbir yere barış getirmedi" uyarısında bulundu. Hürmüz Boğazı'nın olası kapanmasının tüm dünyayı etkileyecek bir enerji ve ekonomik krize yol açacağını vurgulayan Akgün, asıl hedefin bölgeyi mezhep çatışmalarıyla bölüp İsrail'in ekmeğine yağ sürmek olduğunu deşifre etti.