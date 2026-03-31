İsrail’de bayramda büyük kaos beklentisi: Üç cepheden saldırı kapıda!

Ortadoğu’da tansiyon düşmek bilmiyor. İsrail medyasından ve yerel kaynaklardan gelen son bilgilere göre, Bayram günü İsrail’e yönelik çok şiddetli ve kapsamlı bir saldırı gerçekleştirilmesi bekleniyor. Tel Aviv’de uzun süren sessizlik yerini yeniden siren seslerine bırakırken, İran, Hizbullah ve Husiler’in eş zamanlı bir operasyon için düğmeye bastığı iddia ediliyor. Diğer yandan İsrail Savunma Bakanı Katz’ın Lübnan sınırı için yaptığı “tampon bölge” açıklaması, bölgedeki işgalin resmileştiği yorumlarını beraberinde getirdi.