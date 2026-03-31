İngiltere'den ABD ve İsrail'e şok rest: Bu savaş bizim değil!

Ortadoğu'da tansiyon her geçen dakika yükselirken, Washington ve Tel Aviv hattında soğuk duş etkisi yaratan bir açıklama geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığına ortak olmayacağını ilan ederek müttefiklerine kapıyı kapattı. "Bu savaşa sürüklenmeyeceğiz" diyen Starmer'ın bu çıkışı, Washington'ın uluslararası arenada giderek yalnızlaştığı yorumlarını güçlendirdi. Ancak perde arkasında İngiliz üslerinin ABD operasyonlarına açılması, Londra'nın ikili bir strateji mi izlediği sorusunu gündeme getirdi. A Haber Londra Muhabiri Alpaslan Düven, dev krizin ayrıntılarını canlı yayında aktardı.