CANLI | Orta Doğu'da sıcak saatler! Trump'tan Hamas'a görüntülü yanıt | Katil İsrail'den soykırımcı orduya talimat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 17:17 Güncelleme: 04.10.2025 09:23
Trump’tan Hamas’a görüntülü yanıt verdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasının ardından Hamas, Gazze Planı’na ilişkin yanıtını arabuluculara ilettiğini ve esirleri serbest bırakmaya hazır olduklarını duyurdu. Trump ise Hamas’ın cevabına yönelik yaptığı değerlendirmede, kalıcı barışın önemine dikkat çekerek İsrail’e “Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı” çağrısında bulundu. Paylaştığı 1,5 dakikalık video mesajında barış için herkesin bir araya geldiğini vurgulayan Trump, Türkiye’ye de teşekkür etti. Adil bir süreç yürütülmesi gerektiğini belirten Trump, “Her şeyin son halini netleştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Trump’ın açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İsrail’in ateşkes planına uyması gerektiğini söyleyerek yaşananların bir utanç tablosu olduğunu ifade etti. Öte yandan İsrail ordu radyosu, hükümetin Gazze Şehri’ne yönelik işgal harekâtını durdurma talimatı verdiğini duyurdu.

Hamas gece saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını prensipte ana hatlarıyla kabul ettiklerini ancak uygulanması için müzakerelerin yapılması gerektiğini duyurdu. Trump ise Hamas'ın "kalıcı barışa" hazır olduğuna inandığını kaydederek, "İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasını yaptı. Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Trump Planı'nın ilk aşamasının uygulanması için orduya hazırlık yapma talimatı verdiği öğrenildi.

ORTA DOĞU'DA YAŞANAN SICAK SAATLER DAKİKA DAKİKA HABERİMİZDE

