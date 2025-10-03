CANLI | Orta Doğu'da sıcak saatler! Trump'tan Hamas'a görüntülü yanıt | Katil İsrail'den soykırımcı orduya talimat

Hamas gece saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını prensipte ana hatlarıyla kabul ettiklerini ancak uygulanması için müzakerelerin yapılması gerektiğini duyurdu. Trump ise Hamas'ın "kalıcı barışa" hazır olduğuna inandığını kaydederek, "İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasını yaptı. Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Trump Planı'nın ilk aşamasının uygulanması için orduya hazırlık yapma talimatı verdiği öğrenildi.

ORTA DOĞU'DA YAŞANAN SICAK SAATLER DAKİKA DAKİKA HABERİMİZDE