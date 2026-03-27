CANLI| Orta Doğu'da satranç tahtası devrildi! CIA'den ilizyon ve psikolojik harp: Hameney hakkındaki kirli dosya deşifre oldu

Orta Doğu’daki kriz derinleşirken, ABD iç siyasetinde ve küresel piyasalarda "İran depremi" yaşanıyor. Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, A Haber canlı yayınında Trump yönetiminin içine düştüğü çaresizliği, CIA’in Ayatullah Hameney hakkındaki çarpıcı iddialarını ve dünyayı pençesine alan "savaş pandemisinin" ekonomik yıkımını tüm detaylarıyla deşifre etti. Hürmüz Boğazı’nda petrodolar sistemine karşı yükselen Yuan hamlesi ve Pentagon’un bölgeye yaptığı 10 bin kişilik yeni askeri sevkiyat, savaşın seyrinin artık geri dönülemez bir noktaya ulaştığını kanıtlıyor.

TRUMP’IN İRAN’I İÇERİDEN KAŞIMA PLANI VE CIA’İN "PSİKOLOJİK HARP" DOSYASI

Trump’ın son dönemdeki çelişkili açıklamalarını ve İran’a yönelik hamlelerini değerlendiren Bercan Tutar, "Trump biraz o çaresizlikle başa dönmüş gibi görünüyor, yeniden İran’ın içini kaşımak istiyor. CIA’in Ayatullah ile ilgili eşcinsellik iddiasını içeren bir bilgiyi sızdırması, tamamen İran’ı içeriden karıştırmaya yönelik bir psikolojik harp taktiğidir" ifadelerini kullandı. ABD içindeki siyasi kutuplaşmaya da dikkat çeken Tutar, "Demokrat senatör Chris Murphy başta olmak üzere pek çok isim Trump’ın panik modunda olduğunu ve savaşın kontrolünü kaybettiğini savunuyor. Trump ise bu süreci bir savaştan ziyade 'askeri operasyon' olarak tanımlayıp İran’ın tamamen teslim olmasını dayatıyor" sözleriyle aktardı.

KÜRESEL EKONOMİDE "SAVAŞ PANDEMİSİ": VİETNAM VE SİNGAPUR SALLANIYOR

Bölgedeki gerilimin küresel tedarik zincirini ve enerji piyasalarını vurduğunu belirten Bercan Tutar, "Şu an dünyada bir savaş pandemisinden bahsediyoruz. Vietnam, yakıt bulamadığı için havayolu uçuşlarını durdurma kararı aldı, Singapur ekonomisi ise ciddi şekilde sarsılıyor. Küresel baskı o kadar büyük ki, Trump bu tepkileri dindirmek için sahadaki askeri kazanımları bir 'zafer' gibi pazarlamaya çalışıyor" şeklinde konuştu. Tutar ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda petrodolar sistemine vurulan darbeyi, "Bazı ülkeler artık İran’a Yuan üzerinden ödeme yapıyor, bu durum ABD’nin finansal hegemonyasına karşı büyük bir başkaldırıdır" ifadeleriyle değerlendirdi.

HÜRMÜZ’DE DENİZ HUKUKU İHLALİ VE BM’NİN KRİTİK KARARI

İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerden ücret talep etmesini ve uluslararası hukuku zorlamasını yorumlayan Bercan Tutar, "İran, kendi karasularından geçen gemilerden 2 milyon dolar gibi paralar istiyor ancak boğaz sadece İran sularından oluşmuyor, Umman’a ait sular da var. Bu durum Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin açık bir ihlalidir" dedi. BM Güvenlik Konseyi’ndeki son gelişmeleri de hatırlatan Tutar, "Rusya ve Çin’in çekimser kaldığı 2815 sayılı karar tasarısıyla İran’ın Körfez ülkelerine yönelik saldırıları kınandı. Şimdi ABD, bölgeye 10 bin asker daha sevk ederek ve BM’nin 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkını kullanarak İran’a karşı küresel bir ittifak kurmanın zeminini hazırlıyor" sözleriyle aktardı.