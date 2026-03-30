İran meydanlarında direniş! Tahran’da halk tek ses

İran’da dış tehdit algısı, toplumsal yapıyı kökten değiştirdi ve meydanlar direnişin merkezi hâline geldi. Tahran sokaklarında gece boyunca süren kalabalıklar, yönetime ve orduya açık destek veriyor. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ’ın sahadan aktardığı görüntüler, halkın sığınaklara değil meydanlara yöneldiğini ortaya koyarken, mikrofon uzatılan bir vatandaşın “Burası bizim toprağımız, cesaretleri varsa gelsinler” sözleri, direnişin kararlılığını gözler önüne koydu.