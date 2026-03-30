ABD kara harekatı başlatacak mı? İran'ın hangi kentleri tehlikede

ABD'nin USS Tripoli hücum gemisinin Orta Doğu'ya ulaşmasının ardından 3 bin 500 askerini daha bölgeye sevk etme kararı İran'a yönelik olası kara harekatı ihtimalini kuvvetlendiriyor. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, muhtemel operasyona ilişkin stratejik detayları deşifre etti. Olçar İran haritası üzerinden riskli olan şehirleri vurgulayarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.