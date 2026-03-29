İsrail ve ABD için çember daralıyor!

Orta Doğu'da tansiyonun zirve yaptığı bu günlerde, İran'ın stratejik Hürmüz Boğazı kozuna Yemenli Husilerin Babülmendep hamlesi eklendi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Yıldırım Deniz, bölgedeki gelişmeleri değerlendirirken, küresel ticaretin sadece petrol üzerinden değil, gıda ve teknoloji hammaddeleri üzerinden de büyük bir tehdit altında olduğunu vurguladı. ABD ve İsrail’de milyonlarca insanın sokağa döküldüğünü ve Netanyahu hükümetine olan desteğin hızla eridiğini belirten Deniz, olası bir kara operasyonunun ABD için "intihar" anlamına geleceğini ifade etti.