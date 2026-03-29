ABD ve İsrail için yıkım senaryosu

Orta Doğu’da gerilim hattı her geçen gün daha da ısınıyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası bir kara harekatı stratejisi, A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Lider odaklı operasyonların sonuçsuz kalmasının ardından stratejisini "imha odaklı" bir modele çeviren Washington’ın özellikle enerji koridorlarını kontrol altına almayı hedeflediği belirtiliyor. Ancak İran’ın füze kapasitesi ve coğrafi avantajları, saldırgan güçler için büyük bir yıkım riskini beraberinde getiriyor.