İsrail'in kâbusu İHA'lar! 'Hamursuz' alarmı verildi

Ortadoğu’da barış umutları İslamabad’daki müzakere masasına kilitlenmişken, sahada silahlar susmak bilmiyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, İsrail’in Lübnan ve İran’a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü, buna karşılık İsrail genelinde sirenlerin çaldığını ve yaklaşan Hamursuz Bayramı öncesinde "ikinci bir 7 Ekim" korkusunun tüm ülkeyi sardığını bildirdi. Bölgede İHA saldırıları ve balistik füze tehdidi nedeniyle tansiyon en üst seviyeye çıkmış durumda.