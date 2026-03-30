ABD'den İran'a çıkarma planı! "İkinci bir Ukrayna vakası ihtimali yüksek"

ABD'nin İran'a başlattığı savaşta 1 ay geride kalırken bölgeye sevk ettiği askeri birlikleriyle yeni bir kara harekatına hazırlandığı iddiaları kuvvetlendi. Askeri Stratejist İbrahim Keleş, Sinan Tatlı'nın sunduğu A Haber Gece programına konuk olarak olası operasyon planını masaya yatırarak değerlendirmelerde bulundu. Keleş, İran’ın sarp coğrafyasının Amerikan ordusu için "ölüm tuzağı" olabileceğine dikkat çekerek savaşın uzun vadeli olabileceğini vurgulayarak "Bu işin ikinci bir Ukrayna olma ihtimali yüksek" ifadelerini kullandı.