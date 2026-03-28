Orta Doğu ateş hattı! Körfez’de savaş çanları: Korkutan senaryo

İran Araştırmaları Merkezi Uzmanı Oral Toğa, Körfez’de yükselen tansiyonu ve ABD-İran hattındaki olası çatışma senaryolarını A Haber ekranlarında masaya yatırdı. Devrim Muhafızları’nın deniz gücünden yer altı füze silolarına, asimetrik savaş taktiklerinden bölgeyi ateşe atacak elektrik altyapısı saldırılarına kadar birçok kritik detayı açıklayan Toğa, bölgedeki dengelerin bıçak sırtında olduğunu vurguladı. Özellikle "sistemik felç" stratejisine karşı İran’ın vereceği cevabın tüm Körfez’i bir savaş alanına çevirebileceği uyarısında bulunan Toğa, İran'ın savunma konseptinin derinliklerini ve olası bir kara harekatının risklerini çarpıcı detaylarla aktardı.