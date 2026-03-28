İsrail'in sinsi planı ve İran'ın çember stratejisi

Savaş 29.gününde devam ederken, Husilerin İsrail'e yönelik balistik füze saldırıları Ortadoğu'daki tansiyonu zirveye taşıdı. İsrail'in savaşı bölgeye yayma ve ABD ile Arap ülkelerini İran'a karşı kışkırtma planları masada. A Haber yayınında harita üzerinden kritik değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Güngör Yavuzaslan, İsrail'in sinsi oyunlarını ve İran'ın bölgedeki vekil güçleriyle oluşturduğu savunma kalkanını tek tek deşifre etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Körfez ülkelerine yönelik uyarılarının önemine dikkat çeken Yavuzaslan, bölgede sınırların yeniden çizilme ve mezhep savaşı tehlikesine karşı çarpıcı uyarılarda bulundu.