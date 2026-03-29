Washington’da çifte başlı savaş! ABD içinde derin ayrışma: Ne yaptıklarını bilmiyorlar

Körfez’de tırmanan gerilim yalnızca sahada değil, Washington kulislerinde de çatlakları gün yüzüne çıkardı. A Haber'de konuşan Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tuta, ABD ve İsrail’in İran politikası sert şekilde eleştirilirken, “rejim değişikliği” hesaplarının çöktüğünü, sahadaki gerçeklerin ise masa başı planları yerle bir ettiğini vurguladı. Almanya’dan gelen “ne yaptıklarını bilmiyorlar” çıkışı dikkat çeken Tutar, ABD içinde iki farklı güç odağının çatıştığını ve bu ayrışmanın sıcak temas hattını doğrudan etkilediği ifade etti.

