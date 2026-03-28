Trump’tan Ortadoğu’da hesaplaşma: Dünya liderlerine şok sözler

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlattığı savaş bir ayına yaklaşırken çatışmalar sürüyor. A Haber ekranlarında sıcak gelişmelerin kalbi atmaya da devam ediyor. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Donald Trump’ın Florida’daki kritik toplantısından sızan şok edici detayları ve Ortadoğu’daki dengeleri sarsacak tarihi tanıklıkları aktardı.Trump’ın dünya liderlerine yönelik zehir zemberek açıklamalarına Sapmaz, Trump’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı hedef aldığını belirterek, Trump, "Muhammed bin Salman ile alay ettim. Şunu şunu yapacağı noktasını hiç düşünmemiştim. Şimdi bana iyi davranmak zorunda, bana iyi davransa iyi olur, davranmak zorunda" ifadelerini kullandığını aktardı. Bu açıklamalar, Trump’ın Ortadoğu liderleri üzerindeki baskın figürünü yeniden tesis etme çabası olarak yorumlandı.