Ateşkes kağıt üzerinde kaldı! İsrail'den Lübnan ve Gazze'ye bombardıman

11:13 20 Kasım 2025

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki çeşitli belde ve kentlerin yanı sıra Nablus kentinde geniş çaplı baskınlar düzenlediği ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine aktardığına göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar Nablus’a girerek Ulusal Hastane karşısındaki iş yerlerinin ve Faysal Caddesi’ndeki dükkanların kapılarını kırdı, çevreye zarar verdi.

İsrail güçleri, eski şehir (Balata) ve çevresine düzenlediği baskınlarda gerçek mermi ve ses bombaları kullandı. Baskınlar sırasında çok sayıda gencin gözaltına alınıp alıkonulduğu, ayrıca eski şehirde bulunan Hac Nimr Camisi’nin de basıldığı belirtildi.

Baskınların ardından, Nablus’ta başta Eğitim Bakanlığı, Necah Üniversitesi ve Nablus Belediyesi olmak üzere birçok kurum, eğitime ve çalışmaya geçici olarak ara verildiğini duyurdu.

Aynı bağlamda, görgü tanıkları İsrail güçlerinin Nablus’un güneyindeki Beyta ve Urif beldelerine ve Beyt Furik kasabasına da baskın düzenlediğini, evlerde geniş çaplı aramalar yaptığını ifade etti. Baskınlarda alıkonulan Filistinlilerin sokak ortasında sorguya tabi tutulduğu aktarıldı.

Tanıklara göre, Beyta beldesinde bir Filistinli, evine yapılan baskın sırasında İsrail askerleri tarafından darp edildi; aynı evden bir genç de gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın birçok kent ve beldesine düzenlenen sabah baskınları sırasında da çok sayıda Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.