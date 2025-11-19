İşgalci İsrail’den Suriye’ye saldırı: 4 nokta topçu atışıyla hedef alındı

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail ordusunun Kuneytra'nın güney kırsalındaki Tel Ahmar'da ormanlık alana dört topçu atışı yaptığı belirtildi.

Haberde, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun Suriye'ye saldırısı, akşam saatlerinde Lübnan'da bir mülteci kampına düzenlediği 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırının hemen ardından geldi.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine yaptığı saldırılara eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler düzenliyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinden bu yana İsrail ordusunun Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400'ü aşkın baskın yaptığını açıklamıştı.