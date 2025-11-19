İşgalci İsrail Suriye topraklarını ihlal etmeye devam ediyor

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail işgal güçlerine ait bir araç ve bir minibüsten oluşan birlik, Kuneytra'nın güney kırsalındaki Bureyka beldesine doğru ilerledi.



İsrail güçlerinin dün de Kuneytra'nın orta kırsalındaki Ruveyhine beldesine ve Dera'nın batı kırsalındaki Yermuk Havzası bölgesine girdiği, ayrıca Kuneytra'nın güneyinde yer alan Doğu Tel Ahmar ormanlık alanını topçu atışlarıyla hedef aldığı aktarıldı.



Suriye makamları, İsrail'in bu ihlallerinin, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek saldırıları kınadı ve uluslararası topluma ihlallerin durdurulması için kararlı bir tutum sergileme çağrısında bulundu.

