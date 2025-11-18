18 Kasım 2025, Salı
Katil İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.11.2025 23:29 Güncelleme: 18.11.2025 23:43
Katil İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 11 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

Terör devleti Orta Doğu'yu kana bulamaya devam ediyor. Siyonist ordusu bu kez Lübnan'ın güneyini hedef aldı.

Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde Filistinli mültecilerin kaldığı Sidon'daki Ain al-Hilweh Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İsrail ordusu, saldırıda Hamas'a ait bir eğitim kampının hedef alındığını iddia etti.

