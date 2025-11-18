Katil İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! Ölü ve yaralılar var
Terör devleti Orta Doğu'yu kana bulamaya devam ediyor. Siyonist ordusu bu kez Lübnan'ın güneyini hedef aldı.
Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde Filistinli mültecilerin kaldığı Sidon'daki Ain al-Hilweh Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İsrail ordusu, saldırıda Hamas'a ait bir eğitim kampının hedef alındığını iddia etti.