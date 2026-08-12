Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Londra merkezli Şarku'l Avsat gazetesine verdiği mülakatta Mekke Ortak Savunma Anlaşması, ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı, Suudi Arabistan ile ilişkiler, Lübnan ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirterek, "Vizyonumuz bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanmasını sağlamaktır." dedi.

Başkan Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması fikrinin nasıl ortaya çıktığına ilişkin soruya, anlaşmanın bölgede yaşanan gelişmeler karşısında ortaya çıkan yeni şartların ve ortak sorumluluk anlayışının sonucu olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin her zaman bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi ve çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu belirterek, "Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi, bunun ilk adımını attık diyebiliriz." ifadelerini kullandı. BAŞKAN ERDOĞAN: "DIŞARIDAN DAYATILAN REÇETELER ÇÖZÜM DEĞİL" Son dönemde yaşananların kardeş ve dost ülkeler arasındaki dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin anlaşmazlıkların derinleşmesini değil, diyalog ve istişare kanallarının güçlendirilmesini savunduğunu söyledi. Erdoğan, kalıcı barışın yalnızca çatışmaların sona ermesiyle değil, karşılıklı güven, siyasi irade ve ortak gelecek perspektifiyle mümkün olduğunu ifade ederek, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın da bu anlayışın bir sonucu olduğunu belirtti.

Foto: Arşiv Anlaşmayla üç ülkenin bir araya gelmesinin ötesinde bölgenin istikrarı ve kardeş halkların huzuru bakımından tarihî bir sorumluluk üstlenildiğini belirten Erdoğan, anlaşmanın bölgede huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere açık olduğunu vurguladı. Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün de barıştan, istikrardan ve kardeşlikten yana tavır koymaya devam edeceğini belirten Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı bu iradenin somut bir tezahürü olarak gördüklerini ve taraf ülke sayısını artırmaktan çekinmediklerini söyledi. Erdoğan, "İnşallah Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye olarak bölgemizde yeni bir iş birliği ve dayanışma döneminin kapısını araladık." dedi. "VİZYONUMUZ BİR GÜN BÖLGEDEKİ BÜTÜN ÜLKELERİ BU ÇATININ ALTINDA TOPLAMAK" Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ABD ile İran arasındaki gerilimin seyriyle bağlantılı olup olmadığı sorusuna, ABD ile İran arasındaki gerilimin bölgesel gelişmeler bakımından önemli olduğunu ancak anlaşmanın yalnızca bu gerilimin ortaya çıkardığı konjonktürel bir gelişme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Anlaşmanın, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit ettiğini belirten Erdoğan, anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını ve bölgenin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan bütün kardeş ülkelerin katılımına açık olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Nitekim bizim vizyonumuz üç ülkeyle sınırlı kalmayarak daha da büyümek ve mümkünse bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanmasını sağlamaktır. Bu, bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım olacaktır." dedi.