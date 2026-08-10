Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Orta Doğu'daki etkileri A Haber'de masaya yatırıldı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar yapılan anlaşmayla Orta Doğu'da yıllık 20 trilyon dolarlık bütçenin ortaya çıkacağını ve bu gücün Türkiye sayesinde gerçekleşeceğini belirtti. Gazeteci Kurtuluş Tayiz ise anlaşmanın bölgedeki güç dengesini değiştirecek yeni bir dönemin habercisi olduğunu vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü Riyad'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Erdoğan Suudi Arabistanda Mekke anlaşmasını imzaladı ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN'DA MEKKE ANLAŞMASINI İMZALADI OLASI SALDIRI TÜM TARAFLARA YAPILMIŞ SAYILACAK Mutabakat kapsamında üç ülkenin toprak bütünlüğü korunarak terör örgütlerine yönelik mücadelede ulusal güvenlik sağlanacak ve hiçbir ülke hedef alınmadan olası tehditlere karşı kolektif bir caydırıcılık amaçlanacak. Anlaşmada üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının bütün taraflara yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceği belirtilirken, savunma sanayii iş birliği ile askerî birlikte çalışabilirliği ileri taşıyacağı vurgulandı. Mekke paktı nerede nasıl yankılandı? MEKKE PAKTI NEREDE NASIL YANKILANDI? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in imzaları atmasının ardından Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yapılan pakt ile birlikte İsrail ve Yunanistan'da panik oluşurken Pakistan'da coşkuyla kutlandı. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında Mekke ittifakının Orta Doğu'daki etkileri masaya yatırılırken uzman isimler tarihi paktın Türkiye ve bölge açısından önemini vurgulayarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. MEKKE İTTİFAKI ORTA DOĞU'YU NASIL ETKİLER? 20 TRİLYON DOLARLIK DEVASA POTANSİYEL Bölgesel paktın diplomatik ve askeri getirisini değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Diplomatik olarak bu bölgesel pakt bize çok büyük bir fayda sağlayacak. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin hinterlandını topladığınızda üye ülke sayısı 25'i bulabilir. Bu hamle, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kafasına dank edecek; yıllık 20 trilyon dolarlık bütçe, 6,5 milyon asker ve enerjinin yüzde 37'sine sahip muazzam bir güçten bahsediyoruz. Bu gücün lokomotifi Türkiye'dir." dedi.

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, dış güçlerin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda rahatsızlık duyacağını belirterek sabotaj ihtimaline dikkat çekti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

PAKTIN BOZULMASI İÇİN DIŞ GÜÇLER DEVREDE Olçar açıklamalarının devamında yapılan anlaşmanın dış güçler tarafından sabote edilme riskinin bulunduğunu vurgulayarak "Türkiye bu adımla, eskiden NATO, AB veya BM gibi isimler altında uygulanan 'prangalama' tekniğinden kurtulmuştur. Artık vagon değil, lokomotif olan; kuzey, güney, batı ve doğu eksenlerinin tam ortasında yer alan bir 'orta eksen' Türkiye gerçeği var. Türk askeri gittiği her yerde kuvvet çarpanı olarak görülüyor ve bu askeri yapı tüm Orta Doğu politikalarını değiştirecek. Ancak bu paktın içine İngiltere, Fransa gibi dış güçlerin sızması bir Truva atı etkisi yaratır, buna izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.