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Mekke ittifakıyla 20 trilyon dolarlık dev bütçe potansiyeli! Orta Doğu'da gücün lokomotifi Türkiye

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Mekke ittifakıyla 20 trilyon dolarlık dev bütçe potansiyeli! Orta Doğu'da gücün lokomotifi Türkiye

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Orta Doğu'daki etkileri A Haber'de masaya yatırıldı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar yapılan anlaşmayla Orta Doğu'da yıllık 20 trilyon dolarlık bütçenin ortaya çıkacağını ve bu gücün Türkiye sayesinde gerçekleşeceğini belirtti. Gazeteci Kurtuluş Tayiz ise anlaşmanın bölgedeki güç dengesini değiştirecek yeni bir dönemin habercisi olduğunu vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü Riyad'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı.

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OLASI SALDIRI TÜM TARAFLARA YAPILMIŞ SAYILACAK

Mutabakat kapsamında üç ülkenin toprak bütünlüğü korunarak terör örgütlerine yönelik mücadelede ulusal güvenlik sağlanacak ve hiçbir ülke hedef alınmadan olası tehditlere karşı kolektif bir caydırıcılık amaçlanacak.

Anlaşmada üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının bütün taraflara yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceği belirtilirken, savunma sanayii iş birliği ile askerî birlikte çalışabilirliği ileri taşıyacağı vurgulandı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in imzaları atmasının ardından Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yapılan pakt ile birlikte İsrail ve Yunanistan'da panik oluşurken Pakistan'da coşkuyla kutlandı.

A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında Mekke ittifakının Orta Doğu'daki etkileri masaya yatırılırken uzman isimler tarihi paktın Türkiye ve bölge açısından önemini vurgulayarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

MEKKE İTTİFAKI ORTA DOĞU'YU NASIL ETKİLER?

20 TRİLYON DOLARLIK DEVASA POTANSİYEL

Bölgesel paktın diplomatik ve askeri getirisini değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Diplomatik olarak bu bölgesel pakt bize çok büyük bir fayda sağlayacak. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin hinterlandını topladığınızda üye ülke sayısı 25'i bulabilir. Bu hamle, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kafasına dank edecek; yıllık 20 trilyon dolarlık bütçe, 6,5 milyon asker ve enerjinin yüzde 37'sine sahip muazzam bir güçten bahsediyoruz. Bu gücün lokomotifi Türkiye'dir." dedi.

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, dış güçlerin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda rahatsızlık duyacağını belirterek sabotaj ihtimaline dikkat çekti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, dış güçlerin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda rahatsızlık duyacağını belirterek sabotaj ihtimaline dikkat çekti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)


PAKTIN BOZULMASI İÇİN DIŞ GÜÇLER DEVREDE

Olçar açıklamalarının devamında yapılan anlaşmanın dış güçler tarafından sabote edilme riskinin bulunduğunu vurgulayarak "Türkiye bu adımla, eskiden NATO, AB veya BM gibi isimler altında uygulanan 'prangalama' tekniğinden kurtulmuştur. Artık vagon değil, lokomotif olan; kuzey, güney, batı ve doğu eksenlerinin tam ortasında yer alan bir 'orta eksen' Türkiye gerçeği var. Türk askeri gittiği her yerde kuvvet çarpanı olarak görülüyor ve bu askeri yapı tüm Orta Doğu politikalarını değiştirecek. Ancak bu paktın içine İngiltere, Fransa gibi dış güçlerin sızması bir Truva atı etkisi yaratır, buna izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemini vurgulayarak Türkiye'nin bölgedeki oyun kurucu gücüne dikkat çekti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemini vurgulayarak Türkiye'nin bölgedeki oyun kurucu gücüne dikkat çekti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"TÜRKİYE KENDİNİ AŞMIŞ BİR ÜLKEDİR"

Türkiye'nin geçmişteki kısıtlamaları aşarak kendi yolunu çizdiğini belirten AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, "Bu anlaşma Mekke Anlaşması yerine Belgrad ya da Cenevre Anlaşması olsaydı, bugün Türkiye'de itiraz eden kimse olmayacaktı. Türkiye kendini aşmış bir ülkedir, dolayısıyla onların itirazları işe yaramaz. Türkiye, bölgesel güç olduğunu dünyaya anlatmıştır ve bundan sonra bizimle birlikte yürüme iradesi gösterenlerle birlikte hareket edeceğiz. Bu bir sürecin devamıdır." sözleriyle Türkiye'nin Orta Doğu'daki oyun kurucu gücüne dikkat çekti.

Gazeteci Kurtuluş Tayiz, Türkiye'nin askeri ve ekonomik açıdan gücünü vurgulayarak, bölgesel düzenin bu ittifak sayesinde belirleneceğini belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) Gazeteci Kurtuluş Tayiz, Türkiye'nin askeri ve ekonomik açıdan gücünü vurgulayarak, bölgesel düzenin bu ittifak sayesinde belirleneceğini belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)


"BÖLGESEL DÜZENİ GENİŞLEYEN İTTİFAK BELİRLEYECEK"

Yeni savunma mimarisinin kaçınılmazlığını vurgulayan Gazeteci Kurtuluş Tayiz, "Fransa ve Yunanistan'ın NATO ortağı olmalarına rağmen kendi aralarında anlaşma yapması, İsrail'in Doğu Akdeniz'de ittifaklar kurması bölgede yeni bir durum oluşturdu. Güvenlik açısından Körfez ülkeleri yeni bir mimari ihtiyacı hissediyor ve Türkiye burada öncü bir rol oynayarak kolektif bir savunma iş birliği paktını somutlaştırdı. Artık Körfez ülkelerini Amerika korumayacak, ülkeler birbirleriyle dayanışarak güvenliklerini sağlayacaklar. Bu bir sürecin devamıdır; ekonomik ve askeri olarak güçlenen Türkiye'nin bu hamleleri bölgedeki dengeyi değiştirecektir. Mekke ismi sembolik olarak bir toplanma yeridir ve güçlü bir mesajdır. İsrail'in bölgedeki rolü ve dönemi artık bitmiştir. Bölgesel düzeni artık bu genişleyen ittifak belirleyecektir." ifadelerini kullandı.

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