Mekke paktı nerede nasıl yankılandı? İran’da temkin, Atina’da panik, Pakistan’da coşku

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke'de imzalanan savunma anlaşması, bölgedeki güvenlik dengelerini yeniden şekillendirecek kritik bir adım olarak öne çıktı. Anlaşmanın yankıları İran'dan Yunanistan'a, Pakistan'dan bölge basınına kadar geniş bir coğrafyada hissedilirken, A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, A Haber Yunanistan Muhabiri İlhan Tahsin ve A Haber Pakistan Muhabiri Fakhur Rahman, Mekke Anlaşması'nın üç ülkedeki yansımalarını ve bölgesel güvenlik denklemine olası etkilerini değerlendirdi.

İRAN MEDYASI VE RESMÎ MAKAMLARDAN 'CAYDIRICILIK' VURGUSU

İran'daki yansımaları aktaran A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, "İran'ın genel tavrına bakıldığında, özellikle resmî açıklamalara bakıldığında temkinli bir olumlu yaklaşım içinde olduğunu söyleyebilirim" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmalarının İran medyasında anlık tercüme ile yayınlandığını belirten Karabağ, İran medyasının özellikle iki hususa vurgu yaptığını belirterek, "Bu anlaşmanın İran'a karşı olmadığı ve Mısır'ın da bu sürece katılacağıyla ilgili ifadeler İran medyasında manşet oldu" sözlerini kaydetti.