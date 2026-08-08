Mekke paktı nerede nasıl yankılandı? İran’da temkin, Atina’da panik, Pakistan’da coşku
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma ve iş birliği anlaşması dünya başkentlerinde geniş yankı uyandırdı. A Haber ekipleri, bölgesel güvenlik mimarisini yeniden şekillendiren Mekke Anlaşması’nın İran’da resmî düzeyde temkinli olumlu karşılandığını, Yunanistan’da ise tedirginlik ve diplomatik sorgulamaya yol açtığını aktardı. Tarihi pakt, Pakistan’da ise Türk ve Suudi bayraklarıyla coşkuyla kutlandı; ülke medyası anlaşmayı "yeni bir güvenlik düzeninin" işareti olarak manşetlerine taşıdı.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke'de imzalanan savunma anlaşması, bölgedeki güvenlik dengelerini yeniden şekillendirecek kritik bir adım olarak öne çıktı. Anlaşmanın yankıları İran'dan Yunanistan'a, Pakistan'dan bölge basınına kadar geniş bir coğrafyada hissedilirken, A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, A Haber Yunanistan Muhabiri İlhan Tahsin ve A Haber Pakistan Muhabiri Fakhur Rahman, Mekke Anlaşması'nın üç ülkedeki yansımalarını ve bölgesel güvenlik denklemine olası etkilerini değerlendirdi.
İRAN MEDYASI VE RESMÎ MAKAMLARDAN 'CAYDIRICILIK' VURGUSU
İran'daki yansımaları aktaran A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, "İran'ın genel tavrına bakıldığında, özellikle resmî açıklamalara bakıldığında temkinli bir olumlu yaklaşım içinde olduğunu söyleyebilirim" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmalarının İran medyasında anlık tercüme ile yayınlandığını belirten Karabağ, İran medyasının özellikle iki hususa vurgu yaptığını belirterek, "Bu anlaşmanın İran'a karşı olmadığı ve Mısır'ın da bu sürece katılacağıyla ilgili ifadeler İran medyasında manşet oldu" sözlerini kaydetti.
İranlı yetkililerin görüşlerine değinen Karabağ, Hamaney'in siyasi danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin Türkçe yaptığı paylaşımda, "Bölgedeki sorunların kaynağının yabancıların, özellikle ABD ve İsrail'in bölgeye gelmesinden kaynaklandığını ve bölge ülkelerinin iş birliğiyle kendi güvenliklerini sağlayabileceğini" ifade ettiğini dile getirdi.
Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de olumlu bir yaklaşım sergilediğini belirten Karabağ, Arakçi'nin, "Artık sadece kendimize güvenme ve gerçek kardeşliği benimsemenin zamanı gelmiştir" yönündeki sözlerini aktardı. İran basınındaki farklı yorumlara da dikkat çeken Karabağ, Şark gazetesinin anlaşmayı "bölgesel yeni güvenlik arayışının şifresi" olarak gördüğünü, Kudüs gazetesinin ise "Suudiler için bir ibret belgesi" nitelemesiyle Riyad'ın ABD'ye olan bağımlılığının sona erdiğini yazdığını belirtti. Karabağ, Cümhur-i İslami gazetesinin "Mekke Paktı'nın caydırıcılığı" manşetine vurgu yaparak, "Bu gazete İran'ın da benzer paktlar içinde yer alarak olası tehlikelerin önüne geçmesi tavsiyesinde bulundu" ifadelerini kullandı.