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Mekke paktı nerede nasıl yankılandı? İran’da temkin, Atina’da panik, Pakistan’da coşku

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Mekke paktı nerede nasıl yankılandı? İran’da temkin, Atina’da panik, Pakistan’da coşku

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma ve iş birliği anlaşması dünya başkentlerinde geniş yankı uyandırdı. A Haber ekipleri, bölgesel güvenlik mimarisini yeniden şekillendiren Mekke Anlaşması’nın İran’da resmî düzeyde temkinli olumlu karşılandığını, Yunanistan’da ise tedirginlik ve diplomatik sorgulamaya yol açtığını aktardı. Tarihi pakt, Pakistan’da ise Türk ve Suudi bayraklarıyla coşkuyla kutlandı; ülke medyası anlaşmayı "yeni bir güvenlik düzeninin" işareti olarak manşetlerine taşıdı.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke'de imzalanan savunma anlaşması, bölgedeki güvenlik dengelerini yeniden şekillendirecek kritik bir adım olarak öne çıktı. Anlaşmanın yankıları İran'dan Yunanistan'a, Pakistan'dan bölge basınına kadar geniş bir coğrafyada hissedilirken, A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, A Haber Yunanistan Muhabiri İlhan Tahsin ve A Haber Pakistan Muhabiri Fakhur Rahman, Mekke Anlaşması'nın üç ülkedeki yansımalarını ve bölgesel güvenlik denklemine olası etkilerini değerlendirdi.

MEKKE PAKTI BÖLGEDE TAŞLARI YERİNDEN OYNATTI! İRAN'DA TEMKİN, ATİNA'DA PANİK

İRAN MEDYASI VE RESMÎ MAKAMLARDAN 'CAYDIRICILIK' VURGUSU

İran'daki yansımaları aktaran A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, "İran'ın genel tavrına bakıldığında, özellikle resmî açıklamalara bakıldığında temkinli bir olumlu yaklaşım içinde olduğunu söyleyebilirim" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmalarının İran medyasında anlık tercüme ile yayınlandığını belirten Karabağ, İran medyasının özellikle iki hususa vurgu yaptığını belirterek, "Bu anlaşmanın İran'a karşı olmadığı ve Mısır'ın da bu sürece katılacağıyla ilgili ifadeler İran medyasında manşet oldu" sözlerini kaydetti.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

İranlı yetkililerin görüşlerine değinen Karabağ, Hamaney'in siyasi danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin Türkçe yaptığı paylaşımda, "Bölgedeki sorunların kaynağının yabancıların, özellikle ABD ve İsrail'in bölgeye gelmesinden kaynaklandığını ve bölge ülkelerinin iş birliğiyle kendi güvenliklerini sağlayabileceğini" ifade ettiğini dile getirdi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de olumlu bir yaklaşım sergilediğini belirten Karabağ, Arakçi'nin, "Artık sadece kendimize güvenme ve gerçek kardeşliği benimsemenin zamanı gelmiştir" yönündeki sözlerini aktardı. İran basınındaki farklı yorumlara da dikkat çeken Karabağ, Şark gazetesinin anlaşmayı "bölgesel yeni güvenlik arayışının şifresi" olarak gördüğünü, Kudüs gazetesinin ise "Suudiler için bir ibret belgesi" nitelemesiyle Riyad'ın ABD'ye olan bağımlılığının sona erdiğini yazdığını belirtti. Karabağ, Cümhur-i İslami gazetesinin "Mekke Paktı'nın caydırıcılığı" manşetine vurgu yaparak, "Bu gazete İran'ın da benzer paktlar içinde yer alarak olası tehlikelerin önüne geçmesi tavsiyesinde bulundu" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

ATİNA'DA MEKKE ALARMI! "YUNANİSTAN OYUNU KAYBETTİ"

Mekke Anlaşması sonrası Yunanistan'daki son durumu değerlendiren A Haber Yunanistan Muhabiri İlhan Tahsin, Atina'nın savunma pozisyonuna geçtiğini belirterek, "Yunanistan bölgede bu oyunu kaybetti yorumları yapılıyor. Diplomatik açıdan yapılan tüm atılımlar sınıfta kaldı" dedi. Suudi Arabistan'da bulunan Yunan Patriot sistemlerinin ve 60 kişilik askeri ekibin durumunun tartışmaya açıldığını söyleyen Tahsin, "Pazartesi günü Yunanistan, Patriot sistemlerinin orada kalıp kalmayacağını gözden geçirecek. Atina'da hem Başbakanlık hem de Savunma Bakanlığı'nda derin bir sessizlik hakim" şeklinde konuştu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Yunan muhalefetinin Miçotakis hükümetini sert eleştirdiğini ifade eden Tahsin, "Dışişleri Bakanı Fidan'ın '2 yıl çalıştık' açıklaması Atina'da şok etkisi yarattı. 'Biz üst düzey görüşmeler yaparken, Suudlar bizi saf dışı mı bıraktı?' soruları soruluyor" dedi. Yunanistan'ın Türkiye'nin bölgesel bir aktör olarak yükselmesini hazmedemediğini vurgulayan Tahsin, "Yunanistan, yükselen bir Türkiye istemiyor. Atina, İsrail'in yanlış politikalarına takılarak elindeki diplomatik argümanları bir bir kaybetti. Türkiye'nin Mısır ile düzelen ilişkileri ve bölge istikrarına yönelik adımları Atina'yı köşeye sıkıştırdı" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

PAKİSTAN'DA MEKKE ANLAŞMASI COŞKUSU

Anlaşmanın Pakistan'daki coşkulu yansımalarını aktaran A Haber Pakistan Muhabiri Fakhur Rahman, başkent İslamabad'ın ve diğer eyaletlerin Türk, Suudi ve Pakistan bayraklarıyla donatıldığını bildirdi. Faysalabad şehrinde halkın sokaklara dökülerek anlaşmayı kutladığını belirten Rahman, Pakistan medyasının manşetlerini şu sözlerle aktardı:

"The News gazetesi 'Orta Doğu Güvenlik Haritası Yeniden Çiziliyor' başlığını atarken, savunma paktının bölgesel güvenlik düzeninin değişimine yönelik bir işaret olduğunu yazdı."

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler eski Daimi Temsilcisi Munir Akram'ın bu paktı "alternatif bir bölgesel güvenlik çerçevesi" olarak yorumladığını ifade eden Rahman, Dawn gazetesinin ise "Hepimiz Birimiz İçin Paktı" ve "Orta Doğu İçin Yeni Güvenlik Mimarisi" başlıklarını kullandığını dile getirdi. Rahman, haberlerde Türkiye'nin teknolojik gücüne de özel atıflar yapıldığını belirterek, "Analizlerde Türkiye'nin İHA'ları, füzeleri ve siber alandaki başarılarından övgüyle söz edildi. Bu anlaşmanın bölgede kalıcı istikrar ve ekonomik refah getireceği yönünde güçlü bir inanç var" sözleriyle Pakistan'daki atmosferi özetledi.

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