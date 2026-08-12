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Putin'den Batılı ülkelere sert uyarı: Rus ticaret gemilerine el konulması halinde Moskova'nın karşılık vereceğini açıkladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Putin'den Batılı ülkelere sert uyarı: Rus ticaret gemilerine el konulması halinde Moskova'nın karşılık vereceğini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Rus ticaret gemilerine el koyması halinde Moskova'nın aynı şekilde karşılık vereceğini söyledi. Rus lider, Avrupa Birliği ülkelerinin Rus ticaret gemilerine el koymasını ise “korsanlık” olarak nitelendirdi. Putin ayrıca NATO'nun Asya-Pasifik bölgesine "sızdığını" ve Arktik'te gerilim yarattığını savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Asya-Pasifik bölgesine "sızdığını" ve Arktik'te gerilim yarattığını söyledi. Rus lider ayrıca Batılı ülkelerin Rus ticaret gemilerine el koyması halinde Moskova'nın buna karşılık vereceğini belirterek, Avrupa Birliği ülkelerinin Rus gemilerine el koymasını "korsanlık" olarak nitelendirdi.

Putin'in açıklamaları, Rusya'nın bazı ülkelerin Rus gemilerinin hareketlerini kısıtlamaya yönelik girişimlerini yakından takip ettiğini söylediği bir dönemde geldi. Rus lider, Batılı ülkelerin Rus ticaret filosuna yönelik olası adımlarına karşı Moskova'nın misilleme yapabileceği mesajını verdi.

İtalya'nın Pantelleria Adası açıklarında, AB'nin IRINI Operasyonu kapsamında Rusya'nın “gölge filosu” olduğu belirtilen petrol tankeri denetleniyor. (REUTERS)İtalya'nın Pantelleria Adası açıklarında, AB'nin IRINI Operasyonu kapsamında Rusya'nın “gölge filosu” olduğu belirtilen petrol tankeri denetleniyor. (REUTERS)

PUTİN'DEN RUS GEMİLERİ İÇİN SERT UYARI

Rus haber ajansları RIA, TASS ve IFX'in aktardığı açıklamalara göre Putin, bazı ülkelerdeki yetkililerin Rus gemilerinin hareketlerini kısıtlamaya çalıştığını söyledi.

Putin, Batılı ülkelerin Rus ticaret gemilerine el koyması durumunda Rusya'nın da "aynı şekilde" karşılık vereceğini belirtti.

Rus liderin açıklaması, Rus ticaret filosuna yönelik olası el koyma veya hareket kısıtlamalarının Moskova tarafından doğrudan karşılık görebileceği mesajı olarak değerlendirildi.

Putin ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinin Rus ticaret gemilerine el koymasını "korsanlık" olarak nitelendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (REUTERS)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (REUTERS)

RUSYA, BATI'NIN GEMİ HAMLELERİNİ YAKINDAN İZLİYOR

Putin, Rusya'nın bazı ülkelerde yetkililerin Rus gemilerinin hareket alanını daraltmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu gördüğünü söyledi.

Rus liderin açıklamalarında, söz konusu girişimlerin hangi ülkeler tarafından ve hangi gemilere yönelik gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Ancak Putin'in sözleri, Moskova'nın Rus ticaret gemilerinin denizlerdeki hareketlerine yönelik kısıtlamaları doğrudan ulusal güvenlik ve karşılık verme meselesi olarak gördüğünü ortaya koydu.

İtalyan öncülüğündeki AB gücü, Akdeniz'de Rusya'nın “gölge filosu”na ait olduğu belirtilen yaptırım altındaki petrol tankerine çıktı. (REUTERS)İtalyan öncülüğündeki AB gücü, Akdeniz'de Rusya'nın “gölge filosu”na ait olduğu belirtilen yaptırım altındaki petrol tankerine çıktı. (REUTERS)

PUTİN'DEN NATO'YA ASYA-PASİFİK VE ARKTİK SUÇLAMASI

Putin, NATO'nun faaliyetlerine ilişkin de sert açıklamalarda bulundu.

Reuters'ın Rus haber ajanslarına dayandırdığı haberine göre Putin, NATO'nun Asya-Pasifik bölgesine "sızdığını" ve Arktik'te gerilim oluşturduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı, açıklamalarını ülkenin Uzak Doğu bölgesindeki Sahalin Adası'nda yaptı.

Putin, burada düzenlenen askeri tatbikatları izlediği sırada konuştu.

RUSYA'NIN NATO İLE GERİLİM HATTI GENİŞLİYOR

Putin'in açıklamaları, Moskova ile Batılı ülkeler arasındaki gerilimin yalnızca Avrupa'yla sınırlı kalmadığına ilişkin Rusya'nın yaklaşımını da ortaya koydu.

Rus liderin özellikle Asya-Pasifik bölgesini ve Arktik'i NATO'nun faaliyet alanlarının genişlediği bölgeler olarak göstermesi dikkat çekti.

Rusya, son dönemde NATO'nun Avrupa dışındaki askeri faaliyetlerinin ve ortaklıklarının genişlemesini yakından takip ediyor. Moskova, özellikle Arktik bölgesindeki askeri hareketliliği stratejik bir güvenlik meselesi olarak değerlendiriyor.

Putin'in Rus ticaret gemilerine yönelik olası el koymalara karşı misilleme tehdidinde bulunması ise deniz taşımacılığı üzerinden yeni bir gerilim alanının ortaya çıkabileceğine işaret etti.

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