İsrail'de Mekke İttifakı korkusu! Siyonist bakan "tehlikeli ve endişe verici" dedi

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"İSRAİL İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR GELİŞME"

Chikli, "Mekke İttifakı son derece tehlikeli ve endişe verici bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın bugüne kadar bölgede tarafsız bir tutum izlediğini savunan Chikli, "(Suudi Arabistan'ın) Pakistan ile zaten bir savunma anlaşması vardı. Ancak Akdeniz'den Suriye cephesine kadar son derece ciddi sonuçlara yol açabilecek şekilde, bizimle doğrudan karşı karşıya olan Türkiye ile birlikte hareket etmeye başlaması İsrail açısından çok ama çok kötü bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.